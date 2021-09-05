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Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся

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Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся
Украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.

2 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.

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Топ комментарии

  • Al Makarski
    Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: Мы не прячемся - Цензор.НЕТ 3979
  • Vovcheg Zak
    Куйлєба по ходу теж наркоман
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

    Вот странно получается, однако. Тупин послал вас открытым текстом. Это вы называете отговорками.
    А вот Байден "не долетит до середины Днепра с ответным визитом" называете верхом дипломатии.
    Вам не кажется, министр, что Вы тупо к дипломатии имеете отношение на уровне пособия "Международные отношения на селе"?
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