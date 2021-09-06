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Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши

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Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши
Белорусская наездница Ольга Сафронова раскритиковала белорусских бюрократов от спорта и не попала на Олимпиаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Ольга Сафронова получила гуманитарную визу, дающую ей право на проживание в Польше.

По данным польского государственного информагентства PAP, это произошло после того, как спортсменка подверглась резкой критике за выступление против властей Беларуси.

В этом отношении Сафронова последовала примеру другой белорусской спортсменки, 24-летней бегуньи Кристины Тимановской, в минувшем месяце бежавшей в Польшу после того, как, по ее словам, тренеры отдали ей приказ вылететь в Беларусь с Олимпийских игр в Токио.

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В Беларуси продолжаются крупномасштабные репрессии против участников протестных выступлений, вспыхнувших в прошлом году из-за президентских выборов, результаты которых вызвали острую критику в обществе.

По данным Tribuna.com, Сафронова в августе 2020-го стала чемпионкой страны, а вскоре подписала письмо за честные выборы, после чего едва не лишилась места в сборной. Но руководители нацкоманды передумали и все-таки продлили спортсменке контракт.

Сафронова отправилась в Польшу после того, как ее исключили из белорусской команды наездников незадолго до Олимпийских игр в Токио на фоне обвинений в том, что в отношении одной из ее лошадей было выдвинуто подозрение в использовании допинга.

Позднее Сафронова выступила против белорусских чиновников в сфере спорта, а также против Александра Лукашенко. После этого, как сообщают польские СМИ, ее внесли в список предателей государства Беларусь.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Дивно, що таких людей там ще не розстрілюють. Але все до цього йде.
    Жыве Беларусь! Тримайтеся!
  • хужє не будєт
    6.9.1976 - пілот Віктор Беленко втік на винищувачі МіГ-25П в Японію, де попросив політичного притулку у США

    Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 3009 Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши - Цензор.НЕТ 9336
  • Яр Холодний
    Ірландію не ображай! Ірландія сотні років кров"ю платила за право буть незалежною і говорить своєю мовою, а білоруси від всього самі відмовилися! Спочатку в угоду польській мові - "герої білоруського народу" Костюшко, Калиновський говорили лише "па-польску" а потім - їх "герої" размавлялі "па-руску" А білоруську вважали "мужіцкай" (десь так як наші вчорашні "селюки" - з 60-х років ХХ століття в українських містах! Мав "щастя" заговорить у 1979-му з "землячком" з Вінничини, в училищі, українською мовою Той очі витріщив: "Ты с какова села выскачил?" Я отетерів, а потім кажу: "Та моє "село" трішки відоміше ніж твоє - на карті Боплана вже було "сотенним містечком" , у творах Шевченка не раз згадується, а про твою "Голозадівку" я-б і не знав, якби ти там не народився!" А після випуску з училища довідався - саме він "стуконув" ротному, що я "Кобзар" у тумбочці зберігаю і регулярно читаю (подарунок учнів моєї школи - традиція була у нас така - курсантам військових училищ цю книгу дарувать, щоб не забували рідний край)
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