Еще одной белорусской спортсменке предоставили гуманитарную визу Польши

Белорусская наездница Ольга Сафронова раскритиковала белорусских бюрократов от спорта и не попала на Олимпиаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Ольга Сафронова получила гуманитарную визу, дающую ей право на проживание в Польше.

По данным польского государственного информагентства PAP, это произошло после того, как спортсменка подверглась резкой критике за выступление против властей Беларуси.

В этом отношении Сафронова последовала примеру другой белорусской спортсменки, 24-летней бегуньи Кристины Тимановской, в минувшем месяце бежавшей в Польшу после того, как, по ее словам, тренеры отдали ей приказ вылететь в Беларусь с Олимпийских игр в Токио.

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В Беларуси продолжаются крупномасштабные репрессии против участников протестных выступлений, вспыхнувших в прошлом году из-за президентских выборов, результаты которых вызвали острую критику в обществе.

По данным Tribuna.com, Сафронова в августе 2020-го стала чемпионкой страны, а вскоре подписала письмо за честные выборы, после чего едва не лишилась места в сборной. Но руководители нацкоманды передумали и все-таки продлили спортсменке контракт.

Сафронова отправилась в Польшу после того, как ее исключили из белорусской команды наездников незадолго до Олимпийских игр в Токио на фоне обвинений в том, что в отношении одной из ее лошадей было выдвинуто подозрение в использовании допинга.

Позднее Сафронова выступила против белорусских чиновников в сфере спорта, а также против Александра Лукашенко. После этого, как сообщают польские СМИ, ее внесли в список предателей государства Беларусь.

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