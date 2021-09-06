Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря "ДНР" Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одна из дочерей главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина Илона отдохнула на курорте в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео из элитного отдыха 17-летней девушки ТСН получила из собственных источников.

На фото и видео видно девушку в брендовой одежде на фоне зданий, в купальнике на побережье Персидского залива, на яхте, во время катания на сноуборде на песчаных дюнах.

Телеграмм канал "Бэтмен ДНР" жалуется, что жители оккупированной территории выживают на нищенские зарплаты, а Пушилин, его семья и окружение ведут роскошную жизнь. Отмечается, что, мол, дочь главаря боевиков отдохнула в Дубаи "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег". Номер в гостинице, где останавливалась Илона, стоит 3 тыс. долларов, а сам отдых обходится в 7-8 тыс. долларов.

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Фото: сайт ТСН