Новости

Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря "ДНР" Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

52 714166
Одна из дочерей главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина Илона отдохнула на курорте в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео из элитного отдыха 17-летней девушки ТСН получила из собственных источников.

На фото и видео видно девушку в брендовой одежде на фоне зданий, в купальнике на побережье Персидского залива, на яхте, во время катания на сноуборде на песчаных дюнах.

Телеграмм канал "Бэтмен ДНР" жалуется, что жители оккупированной территории выживают на нищенские зарплаты, а Пушилин, его семья и окружение ведут роскошную жизнь. Отмечается, что, мол, дочь главаря боевиков отдохнула в Дубаи "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег". Номер в гостинице, где останавливалась Илона, стоит 3 тыс. долларов, а сам отдых обходится в 7-8 тыс. долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главари "ЛДНР" записали обращения к Зеленскому на фоне флага РФ после слов Путина о том, что Россия - "третья страна" в войне на Донбассе. ФОТОфакт

Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 01
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 02
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 03
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 04
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 05
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 06
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 07
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 08
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 09
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 10
Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 11

Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря ДНР Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае 12
Фото: сайт ТСН

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Как говорило лугандонское быдло-"хватит кормить Запад этими руками и горбом". Правильно. Покормите дочурку чепушилы. Бггг.
  • Борис Бойда
    Вот,аж теперь ,когда Донбасс уже не кормит Украину,простая лугандонка может отдохнуть на море.Только вот почему не в Крыму?Донбассята,а вы где этим летом отдохнули?А ваши дети?
  • хужє не будєт
    Кросівоє.щоб найобаним кацапами шахтарям "ДНР" не було так сумно сидіти без заробітної платні.
    Порадійте та посміхніться за мммщика, мудили!
    Грошей нема. Щастя вам, здоров'я. Тримайтеся там. Головне, щоб без біндер!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости