Войска РФ за сутки четыре раза открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, возле Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку от Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы российских оккупантов украинские военнослужащие открывали огонь.

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"Боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.