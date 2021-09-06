Германия до конца года раздаст другим странам 100 млн вакцин от COVID-19

Германия передаст до конца года другим государствам 100 млн вакцин от коронавируса. Столько вакцин страна успела сделать за время пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом 5 сентября заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на полях встречи с главами Минздравов стран G20 в Риме.

"Это столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране. Пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации", - сказал он.

Ожидается, что благодаря международным усилиям до конца года должны быть привиты от COVID-19 40% всех жителей планеты.

В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанци заявил, что его государство стремится достичь подписания Римского пакта для вакцинации людей во всем мире.

"Ни одна страна не может спасти себя сама, и вакцины — это наше оружие, — сказал он.

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Министры здравоохранения стран G20 на двухдневной встречи в Риме советуются касательно дальнейших шагов в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, речь идет о нынешней борьбе с COVID-19 и стратегии будущих пандемий. Также министры обмениваются мнениями, как улучшить доступ к вакцинации во всем мире.

Напомним, Германия накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев передала Украине 1,5 млн вакцин от коронавируса AstraZeneca.