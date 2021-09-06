В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 773 новых случая заражения, 457 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 5 сентября 2021 в Украине зафиксированы 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 62, медработников - 8).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 635 человек;
летальных случаев - 18;
выздоровели - 457 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 11 283 человека,
методом ИФА - 1 879 человек,
экспресс-тестами - 9 853 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 298 307 человек;
выздоровели - 2 213 177 человек;
летальных случаев - 54 001;
проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях", - рассказали в Минздраве.