В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 773 новых случая заражения, 457 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 773 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 5 сентября 2021 в Украине зафиксированы 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 62, медработников - 8).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 635 человек;

летальных случаев - 18;

выздоровели - 457 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 11 283 человека,

методом ИФА - 1 879 человек,

экспресс-тестами - 9 853 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 298 307 человек;

выздоровели - 2 213 177 человек;

летальных случаев - 54 001;

проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях", - рассказали в Минздраве.







