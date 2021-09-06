Посольство РФ называет меня "диванным журналистом", потому что я не был в Крыму для своей статьи в Le Monde: эти же люди в 2019 году запретили мне работать на территории России, - Гриншпан

Посольство России во Франции назвала журналиста "диванным журналистом" Эммануэля Гриншпана за статью в Le Monde об арестах крымских татар российскими оккупантами.

Об этом рассказал сам Гриншпан на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В посольстве России во Франции меня называют "диванным журналистом", потому что я не был в Крыму для своей последней статьи в Le Monde (написана в Киеве). Это те самые люди, которые запретили мне с ноября 2019 года работать на территории России журналистом))) Я бывал в Крыму много раз, до аннексии, во время аннексии и после аннексии. В частности, я встречался с арестованным в субботу вместе с сорока дургими крымскими татарами Нариманом Джелялом. Это то, что называют, по словам посольства, "важна поддержка неотъемлемого развития, в частности в области межэтнических отношений", - рассказал журналист.

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Как сообщалось, 4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов". Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.