Монастырский против разделения структур МВД: "Система, которая сложилась, работает"

Структура МВД должна оставаться цельной для эффективного обеспечения безопасности государства, подчеркивает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Отвечая на вопрос о целесообразности сепарации структурных подразделений министерства, Монастырский сказал: "Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, погранвойск, – это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, семилетний опыт сотрудничества всех структур, которые входят в МВД, показал свою эффективность.

В качестве примера министр рассказал, что в обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях задействованы примерно 40% полиции и 60% Нацгвардии, и от их координации между собой зависит то, насколько будет обеспечено право на мирный протест. "Если будет сбой, произойдет конфликт, поэтому постоянно надо коммуницировать. В Киеве, где больше всего проходит массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции Киева. На местах – ответственные, и это все – одно звено. А если будет два центра принятия решений, то развал очевиден", - пояснил он.

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При этом Монастырский добавил, что дискуссии о разделении и переподчинении структур, которые входят в состав МВД, не являются новеллой.

"Сторонники разделения, международные партнеры говорят о том, что логично было бы выделить эти подразделения. Но если мы говорим о целостном характере, о способности обеспечить безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба", - акцентировал министр.

Он подытожил: "Пять структур МВД – это тот кулак, который может обеспечить безопасность государства".