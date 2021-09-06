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Стефанчук о законопроекте об олигархах: Вероятность его принятия очень высокая

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Стефанчук о законопроекте об олигархах: Вероятность его принятия очень высокая
В Верховной раде Украины оценили шансы принятия закона об олигархах. Вероятность его принятия очень высокая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для РБК-Украина.

По его словам, где-то более 1300 поправок подано к этому законопроекту.

"Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высокая", - считает он.

Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".

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Топ комментарии

  • Герхард
    Удивительно, что без этого закона до 2019 года Коломоский вынужден был скрываться за пределами Украины, а Ахметов сидел ниже травы тише воды.

    А теперь, когда слуги Коломойского и Ахметова принимают законы про "борьбу" со своими владельцами, эти двое чувствуют себя, как никогда хорошо.
  • Alexey Chernyavsky
    Ну и что эта филькина грамота решает? Не смеши людей бройлер зеленый.
  • Чайка Київ
    Подружку зеЛенки, піщанську, можна звільняти, АМКУ- ліквідувати?
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