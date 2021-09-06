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Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы

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Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы
Полиция передала материалы дела по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа") в Государственное бюро расследований (ГБР), поскольку именно Бюро по подследственности расследует дела, субъектом которых является народный депутат, поясняет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Закон предписывает, что если возможным субъектом правонарушения является спецсубъект, которым является народный депутат, то расследованием должно заниматься ГБР. Поэтому сейчас дело передано в ГБР", - сказал глава МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он добавил: "Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть".

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

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Топ комментарии

  • Al Makarski
    Oleg Helgiv Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
    И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

    Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 834
  • YU ST
    Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 513
  • Герхард
    В ЦРУ еще передайте дело про ДТП.
    Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
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