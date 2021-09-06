Полиция сегодня страдает от большого негатива, - Монастырский

Многие просветительские инициативы полиции по тем или иным причинам были свернуты, и полиция на сегодняшний день страдает от большого негатива.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за пять лет работы полиции образ полицейского не стал повсеместным.

"Многие просветительские инициативы полиции по тем или иным причинам были свернуты, и полиция страдает от большого негатива. А позитивный имидж начинается именно в школе, во дворе. Думаю, что это одно из направлений, которое надо однозначно усиливать", - сказал Монастырский.

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"Я буду призывать полицейских, пожарных делать эту работу, начинать, скажем так, "с полей", - отметил министр.

Он также добавил, что уровень восприятия и понимания безопасности должен ощущаться в райцентрах и селах, эффективные проекты МВД следует мультиплицировать.

По словам Монастырского, один из основных приоритетов в деятельности министерства – это "децентрализация безопасности".

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"Много проектов в структуре МВД показали свою эффективность, теперь их надо мультиплицировать, чтобы их работу почувствовал человек на улице, человек во дворе" – сказал глава МВД.