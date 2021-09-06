Российские "тролли" атаковали десятки западных изданий, - BBC

Согласно новому исследованию, прокремлевские тролли размещают комментарии к статьям на сайтах западных изданий, стремясь склонить общественное мнение на сторону России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, Центр изучения преступности и безопасности Кардиффского университета обнаружил, что вебсайты 32 известных изданий в 16 странах мира стали мишенью троллей, в том числе сайты британских Mail Online, Express и Times.

По словам исследователей, размещенные на этих сайтах троллями комментарии затем использовались русскоязычными изданиями в качестве основы для статей. Эта тактика набирала обороты с 2018 года и в последнее время фокусировалась на выводе западных войск из Афганистана.

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Авторы исследования приводят в пример публикацию в прошлом месяце статьи на сайте Mail Online о победе талибов, под которой появилось 2,5 тыс. комментариев. Но некоторые из них, как утверждается, были частью организованной российской кампании.

Исследователи из Кардиффского университета говорят, что это был лишь один из 18 недавних материалов о падении Кабула, подготовленных с использованием комментариев читателей в Великобритании и США и поддерживающих утверждения России о крахе либеральной демократии и провале НАТО. Ученые из Кардиффа говорят, что это заключительный этап длительной кампании.

Они выявили 242 имеющих отношение к России материала, к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии.

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Ученые использовали метод распознавания паттернов для анализа комментариев читателей, заставивший их предположить, что некоторые аккаунты организованным образом размещали прокремлевский контент.

Эти комментарии затем подхватывались российскими СМИ, которые на их основе создавали из исходной новости русскоязычный материал под определенным углом, указывающий, какого мнения якобы придерживаются британцы. Целью публикации этих материалов была демонстрация якобы широкой поддержки западными гражданами России или президента Владимира Путина или определенной политики.

Их публиковали не только в России, но также и в других европейских странах, особенно в Болгарии. Затем их продвигали в соцсетях, включая Telegram, что увеличивало охват аудитории.

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