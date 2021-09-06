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Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

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Талибы заявили, что война в Афганистане закончена
Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил в понедельник, что война в Афганистане закончена, и что движение рассчитывает добиться стабильности в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил, что война закончена, и что они рассчитывают иметь стабильность в Афганистане, а любой, кто возьмет оружие в руки является врагом народа и страны", - сообщает канал Tolo News.

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Ранее в понедельник Муджахид заявил, что провинция Панджшер полностью находится под их контролем. В Фронте сопротивления опровергли эту информацию и заявили, что контролируют стратегические позиции провинции.

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Топ комментарии

  • Белый Ворон 6e8ac18b
    там нечего бомбить. стратегических объектов нет а постоянно горы бомбить бессмысленно.
  • Николай Влад
    Афганистан ещё никто не покорил из завоевателей... Но внутренняя война там перманентно идёт.
    Талибы заявили, что война в Афганистане закончена - Цензор.НЕТ 5781
  • Николай Влад
    Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено - Цензор.НЕТ 1256
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