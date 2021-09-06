"Будет значительно дешевле и официально", - Малюська рассказал, что в украинских СИЗО вскоре появятся новые платные услуги. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о новых платных услугах, которые вскоре могут появиться в украинских СИЗО. Это возможность получить доступ к интернету и телефонным звонкам за определенную плату.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

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Малюська отметил, что это будет официальной услугой и для ее внедрения уже готовится приказ, однако телефонные разговоры будут записываться.

"Более того, сейчас готовится приказ о введении новых сервисов — доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах. У них появится новая платная услуга. Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис: можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально" - сказал министр.

Малюська также рассказал, что считает реформу тюрем и СИЗО чуть ли не наибольшим достижением за два года.

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Напомним, Минюст планирует выставить на продажу 35 украинских тюрем, которые уже прекратили свою профильную деятельность.

Первую тюрьму выставили на аукцион за более 220 млн грн 17 февраля.