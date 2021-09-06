Памятник, установленный в честь дружбы с Москвой, демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет"

В столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета от 8 июля 2021.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - отметила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Напомним, что памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле 2021 г. года Киевский городской совет из-за многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.

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