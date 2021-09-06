В Броварах открылась современная клиника Медицинской сети "Добробут" с центром вертебрологии и отделением неотложной помощи

В городе Бровары 3 сентября начал работу 19-й центр Медицинской сети "Добробут". Новый медицинский центр для детей и взрослых расположен по адресу: ул. Киевская, 221 Б.

Клиника стала крупнейшим частным медицинским центром в городе - ежедневно заведение может принимать до 650 пациентов амбулаторно.

Медицинский центр предоставляет широкий спектр услуг:

• поликлинический прием детей и взрослых врачами общей практики;

• консультативный прием врачей узких направлений: ЛОР, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, уролог и тому подобное;

• патронаж детей до 1-го года жизни;

• женская консультация с возможностью постановки на учет беременности;

• плановые медицинские осмотры;

• лечение и реабилитация при заболеваниях позвоночника и опорно-двигательного аппарата;

• неотложная помощь;

• вакцинация детей и взрослых;

• инструментальная диагностика на современном оборудовании ведущих мировых производителей: МРТ, КТ, УЗИ, рентгенография, ЭКГ, ЭХО КГ и тому подобное;

• лабораторно-диагностические исследования всех видов, включая экспресс-диагностику COVID-19;

• также в центре работают аптека и оптика крупнейшей сети Украины "Люксоптика". .

Отделение вертебрологии воплощает мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного аппарата - здесь для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план лечения и реабилитации, учитывающий имеющиеся заболевания и особенности организма. Взаимодействие специалистов различных направлений позволяет всесторонне оценить состояние пациента и найти оптимальный подход к решению имеющихся проблем.

Также на базе центра функционирует отделение неотложной помощи. Бригады "Добробута" на страже круглосуточно, 7 дней в неделю. Они оборудованы всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи, транспортировки в медицинское учреждение, проведения диагностических процедур и выполнения врачебных назначений на дому.

Торжественное мероприятие открыл официальной речью генеральный директор МС "Добробут" Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети: "Наша большая амбициозная цель - развивать в Украине Медицинскую сеть "Добробут", которая вернет доверие людей к украинской медицине. Первым шагом к реализации этой цели стало открытие клиники в городе Ирпень. А сегодня мы празднуем открытие уже второго медицинского центра за пределами Киева - в городе Бровары! Мы счастливы, что клиника начала работать, ведь теперь еще больше людей смогут получить качественные медицинские услуги".

Заместитель мэра города Бровары Виноградова Лариса Николаевна, которая также присутствовала на мероприятии, отметила: "Наша громада насчитывает около 200 000 жителей вместе с поселками Княжичи, Требухов и Переможець. Открытие медицинского центра "Добробут" - это возможность получить в нашем городе медицинскую помощь по самым высоким стандартам. От себя и громады выражаю благодарность за решение открыть современное отделение "Добробута" именно в Броварах!"

Мероприятие состоялось в теплой, непринужденной атмосфере. Более 20 представителей СМИ посетили официальное открытие клиники. Увидеть центр воочию также собрались партнеры сети и уважаемое медицинское сообщество.

Подробнее о медицинском центре для детей и взрослых в Броварах можно узнать на сайте www.dobrobut.com

Справка: Медицинская сеть "Добробут" - частная многопрофильная больница, которая успешно работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи как на первичном уровне, так и на уровне экспертной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, отделение неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии, собственную сеть аптек и Инновационный центр хирургии сердца и сосудов. Дополнительная информация: www.dobrobut.com.

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