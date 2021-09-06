Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что все ключевые вопросы работы министерства обсуждает лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава МВД заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о коммуникации с ОП, министр сказал: "Приоткрою секрет, внутреннюю кухню нашего общения. Когда мне было предложено возглавить МВД, это предложение делал президент лично. Моей встречной просьбой было то, что я бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом".

По словам Монастырского, на протяжении приблизительно 50-ти дней пребывания на должности он имеет возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром.

Глава МВД отметил, что в целом общение с Офисом Президента происходит, как правило, на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственный Офис Президента.

"Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю напрямую с президентом", - подытожил Монастырский.

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