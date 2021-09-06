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Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский

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Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что все ключевые вопросы работы министерства обсуждает лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава МВД заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о коммуникации с ОП, министр сказал: "Приоткрою секрет, внутреннюю кухню нашего общения. Когда мне было предложено возглавить МВД, это предложение делал президент лично. Моей встречной просьбой было то, что я бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом".

По словам Монастырского, на протяжении  приблизительно 50-ти дней пребывания на должности он имеет возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром.

Глава МВД отметил, что в целом общение с Офисом Президента происходит, как правило, на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственный Офис Президента.

"Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю напрямую с президентом", - подытожил Монастырский.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Поехавший бездомный, живущий под Лаврой, берет у монашки телефон и звонит с него в СБУ заявляя, что хочет убить Зеленского. Оставляет свои ФИО и в общем-то не скрывается. Монашка или кто она там, которой перезвонила СБУ, сдает поехавшего с потрохами мгновенно.

    Результат: код красный, уголовное дело, паника, истерика, Альфу в ружье, к Лавре отправляются следаки и опергруппа, идет проверка, все на ушах таких, что рядовой звонок городского сумасшедшего расходится по СМИ. СБУ готовит пресс-релиз. Из-за звонка поехавшего чувака, которого нашли через пять минут.

    В то же время никаких продвижений по следующим делам - Ткачу засверливали прослушку, водителю схем сожгли машину, Леросу сожгли машину, Шабунину сожгли дом, а потом подкинули муляж гранаты теще, Гонтаревой сожгли дом и машину ее невестке сожгли, Шеремета взорвали, невиновных по его делу по беспределу и с подделкой экспертиз сажали, кто то слил инфу из ОП по операции вагнеровцев, кто-то из ГПУ слил про арест топ-менеджерам Привата и их пришлось самолетами ловить, Вовк отплелял через прокуратуру, Татаров отпетлял через прокуратуру, что там кстати Трухин, и как дела у Мосейчука, и почему отскочил Юрченко, и что там с расстрелом в Княжичах, а помните перестрелку за маршрутки на Оболони и еще, сука, СОТНИ и ТЫСЯЧИ примеров такого. Часами могу перечислять.

    Но это все подождет конечно.

    Потому что кто-то позвонил СБУ и сказал, что убьет Зеленского. А мог бы сказать, что обоссыт и выбросить телефон. Уже бы весь город, наверное, перекрыли и превентивно с арестами пошли.

    Какой ппц.

    Антон Швец
  • Стрелок
    Helgi Sharp
    Ни один мой текст не обходится без комментов типа: "О, ещё один порохобот свою шоколадку отрабатывает" - и это самая безобидная из читаемых характеристик.

    Все друзья, которые знакомы со мной лично (а их в ленте около 100), знают, что я обеспеченный человек и могу себе позволить говорить и писать то, что считаю нужным - даже если в моих читателях останется только моя дочь.

    И ещё. Я не порохобот в полном смысле этого слова. Потому что принципиально считаю, что любить можно только свою семью и свою страну. Политики, какими бы они хорошими ни были, приходят и уходят - остаются только их дела.

    Некоторых, как Янукович, проклинают и плюют им вслед. Таких, как Рузвельт и Гавел, помнят и благодарят целые поколения - их заслуги доказала история.

    Если же ты становишься фанатом одного человека при его жизни, беспристрастность отходит на второй план, ибо ты начинаешь беззаветно поддерживать все его действия и решения. А так нельзя и даже опасно, ибо тогда мы постепенно превратимся в мордор или Северную Корею.

    Поэтому в фокусе любых действий должна оставаться страна и её люди. Выбирая на какой-то период менеджера по управлению страной, мы наделяем его властью и огромными полномочиями. И спрашивать должны по полной.

    Я - рациональный человек и люблю свою страну. Одно время работал в МИДе с Порошенко и больше других знаю его недостатки и преимущества.

    Он, как и все мы, не ангел, но тоже рациональный человек и тоже любит свою страну. Рациональный и умный настолько, что это позволяет ему находиться в постоянном балансе всех интересов в нашей высококонкурентной среде. Находиться не только благодаря уму и работоспособности, но и постоянной маневренности.

    Он умеет возглавить процесс там, где не может на данный момент победить. Будучи президентом, умел держать в нужном русле практически неподконтрольный ему парламент (это было далеко не монобольшинство), направляя его на принятие нужных законов - где уговорами, где угрозами, а где политическим шантажом. И ведь на выходе получалось, что это был самый работоспособный парламент за все годы независимости. Хоть многого не успел, но сделал всё, что позволяли те условия.

    Умеет найти компромисс в разрешении внутрипартийных разногласий, но ни на шаг не отступал и не отступает от интересов Украины на международной арене.

    В противовес ему нам периодически пытаются подсунуть людей ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ. Помните Саакашвили? Типичный ЭМО, политический игрок. В политику играет как в казино - ставит ВСЁ на красное и ждёт результата. Выигрывает - играет дальше. Проигрывает - переезжает в другое казино и играет там. Так же сейчас и Зеленский, игрок и шоумен, главное - эффект и чтоб костюмчик сидел. Идя во власть, обещал всё и сразу, обманом заставив избирателя поставить на зелёное. Рулетка крутится, и пока всё ближе к отметке "зеро".

    Но Украина - не казино, нам нужны не политические риски, а поступательное движение вперёд с перспективой на долгие годы. И не авантюристы-конъюнктурщики - то ищущие мир в глазах Путина, то театрально вопрошающие: "Почему мы ещё не в НАТО?"

    Поэтому и считал и считаю, что в Порохе на данный момент сошлись те рациональные качества, которые позволяют ему оставаться национальным лидером даже в оппозиции.

    Ещё Вольтер говорил, что свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. Но много людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность многих тупо страшит. Я же за тех, кто не боится брать эту ответственность на себя. Даже если тебя упрекают в антирейтинге, возбуждают дела, обливают грязью в СМИ и зелёнкой на улице. Это страх, элементарный страх перед тем, кто может и умеет.

    ...я не порохобот, а рациональный украиноцентрист, который любит свою страну. И который на данном этапе поддерживает наиболее эффективного из имеющихся в стране менеджеров и государственников. Если кто-то убедит меня, что другой с этими обязанностями справится лучше, я пойду и проголосую за него. И другим посоветую. Но оглядываясь вокруг, думаю, случится это не раньше 2029 года.

    Гарного всім тижня!
  • Чайка Київ
    Круто. Плісняві настільки тупі, що на рівні міністра засвідчують злочини ВАЗеленського.
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