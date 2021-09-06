Украина реализует масштабную санкционную политику против РФ. Заинтересованы в синхронизации данного вопроса с США, - Любченко

Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации санкционной политики с США в отношении РФ.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко на встрече с руководством Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Украина, со своей стороны, реализует масштабную санкционную политику против РФ в ответ на российскую агрессию. Алексей Любченко заявил о заинтересованности в более тесном сотрудничестве по вопросам практической имплементации санкций, в частности в максимально возможной синхронизации санкционной политики, в том числе для внедрения вторичных ограничительных мер", – следует из сообщения Министерства экономики об итогах встречи Любченко с замминистра финансов США Энди Бауколом, советником министра финансов Девидом Липтоном и главой Офиса технической помощи Ферисом Финком.

Помимо этого, Любченко подтвердил стремление Украины продолжать программы сотрудничества.

"Мы рассматриваем наше сотрудничество с МВФ не только с точки зрения получения дополнительного финансирования, что, бесспорно, важно для дальнейшего устойчивого развития экономики Украины, но и с учетом того сигнала, который предоставляет наше эффективное взаимодействие с МВФ другим международным инвесторам", – цитирует пресс-служба министерства Любченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко