В Финляндии отменяют социальную дистанцию в 2 метра, которую ввели из-за COVID-19

Правительство Финляндии решило отказаться от обязательного соблюдения дистанции в два метра для закрытых помещений, установленной в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Такое решение правительство страны приняло на внеочередном заседании, состоявшемся в воскресенье.

"Из закона будет исключено определение "близкого контакта", то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражаемости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем дистанцию "близкого контакта" будут определять местные органы Агентства регионального управления.

Соответствующее предложение министров должно получить одобрение парламента.

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Кроме того, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ограничительные меры в стране будут сняты, когда полный курс вакцинации пройдут более 80% населения старше 12 лет. Это касается и масочного режима.

Как уточняет издание, по словам Марин, это может произойти уже в октябре.