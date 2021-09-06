В Финляндии отменяют социальную дистанцию в 2 метра, которую ввели из-за COVID-19
Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Такое решение правительство страны приняло на внеочередном заседании, состоявшемся в воскресенье.
"Из закона будет исключено определение "близкого контакта", то есть дистанции в два метра, а также определенный законом уровень заражаемости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем дистанцию "близкого контакта" будут определять местные органы Агентства регионального управления.
Соответствующее предложение министров должно получить одобрение парламента.
Кроме того, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ограничительные меры в стране будут сняты, когда полный курс вакцинации пройдут более 80% населения старше 12 лет. Это касается и масочного режима.
Как уточняет издание, по словам Марин, это может произойти уже в октябре.