УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Football.ua.
Еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после минувшего Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.
Письмо было отправлено 30 июля на киевский адрес Шевченко. В письме УАФ приглашала Шевченко на встречу, запланированную на 2 августа, чтобы обсудить новый контракт в Киеве в Доме футбола. Также УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу.
Напомним, ранее бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.
1 августа 2021 Шевченко сообщил, что у него истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.
18 августа Национальная сборная Украины получила нового главного тренера. В статусе исполняющего обязанности главной футбольной командой страны в отборочном цикле ЧМ-2022 будет руководить бывший наставник юношеской сборной Украины по футболу Александр Петраков.