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УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта. ДОКУМЕНТ

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УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта. ДОКУМЕНТ
УАФ отправляла письмо бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко о встрече, которая была запланирована на 2 августа, с целью переговоров о продлении контракта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Football.ua.

Еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после минувшего Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.

Письмо было отправлено 30 июля на киевский адрес Шевченко. В письме УАФ приглашала Шевченко на встречу, запланированную на 2 августа, чтобы обсудить новый контракт в Киеве в Доме футбола. Также УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу.

УАФ в письме приглашала Шевченко на встречу с целью переговоров о продлении контракта 01

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Напомним, ранее бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

1 августа 2021 Шевченко сообщил, что у него истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.

18 августа Национальная сборная Украины получила нового главного тренера. В статусе исполняющего обязанности главной футбольной командой страны в отборочном цикле ЧМ-2022 будет руководить бывший наставник юношеской сборной Украины по футболу Александр Петраков.

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Топ комментарии

  • Alex NV
    дивно, в листі написано, що запрошують для узгодження що до відносин з тренерським штабом. а про контракт нічого
  • Сергей Иванофф
    "УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу"

    Интересно, а какого числа квитанция о доставке?
    Отправили в пятницу 30го. А контракт до 31го действителен. Нормальные люди так не поступают, а оговаривают заранее детали, если заинтересованны в продолжении контракта.
  • Said_
    Відіслали 30 з призначенням зцстрічі на 2 число. З урахуванням того, що 31 і 1 - це субота і неділя (почтарі пошту не розносять), то Шевченко мав сидіти у відділенні і чекати на цього листа... Це без огляду на те, що італійці, щвидше за все, поїхали додому і фізично не змогли б повернутися в Україну.
    Все зроблено занадто рукожопо, щоб відбілити УАФ.
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