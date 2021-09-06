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Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. ДОКУМЕНТ

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Бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник опубликовал новые документы по планированию операции по штурму захваченного российскими наемниками Иловайска летом 2014 года.

Соответствующая информацию размещена на Фейсбук-странице Колесника, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, по поручению Офиса генпрокурора и СБУ снимаю гриф "секретно" с шифрограмм операции, спланированной ГШ по Иловайску. Генеральный штаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. Офис Президента Украины, не Афганистаном единым живет страна, вспомним, когда свыше тысячи за месяц в землю положили, лучших", - отметил Колесник.

Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 01
Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 02
Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 03
Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы 04

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Топ комментарии

  • Стрелок
    а откуда у куратора кривбаса, бывшего и действующего уголовника эти шифрограммы?
    почему на них нет ничего кроме кривой подписи внизу? где входящий номер? где даты? где гриф "секретно"?
  • Вла
    цікаво, а чи має цей організм допуск секретності до документів ДСК?
    І якщо він впевнений, що це - оригінали, то навіщо йому якісь підтвердження або ні?
  • Валерия Ларченко b661826f
    Она в открытом доступе,зесрань)
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