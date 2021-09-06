Колесник рассекретил документы по планированию штурма Иловайска: Генштаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. ДОКУМЕНТ

Бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник опубликовал новые документы по планированию операции по штурму захваченного российскими наемниками Иловайска летом 2014 года.

Соответствующая информацию размещена на Фейсбук-странице Колесника, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и обещал, по поручению Офиса генпрокурора и СБУ снимаю гриф "секретно" с шифрограмм операции, спланированной ГШ по Иловайску. Генеральный штаб ВСУ, подтвердите или опровергните изложенные шифрограммы. Офис Президента Украины, не Афганистаном единым живет страна, вспомним, когда свыше тысячи за месяц в землю положили, лучших", - отметил Колесник.









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