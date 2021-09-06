Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский
Об этом глава МВД заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", - отметил министр.
Монастырский надеется, что нардепы в ближайшие месяцы поддержат законопроект.
"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", - добавил он.
Министр напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.
"Я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов", - подытожил Монастырский.