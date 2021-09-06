Думаю, осенью Рада сможет принять закон об обороте оружия, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассчитывает, что Верховная Рада в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине.

Об этом глава МВД заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", - отметил министр.

Монастырский надеется, что нардепы в ближайшие месяцы поддержат законопроект.

"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", - добавил он.

Министр напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.

"Я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов", - подытожил Монастырский.

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