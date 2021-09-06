Глава Нацполиции Клименко - член моей команды, - Монастырский
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о кадровых перестановках в министерстве.
Монастырский сказал, что "костяк команды на уровне министерства уже сформирован".
По его словам, смена министра означает, в том числе, и смену команды.
"Но наш подход, в первую очередь, заключается в том, чтобы сохранить и повысить эффективность работы структуры", - пояснил глава МВД,
В этом контексте он подчеркнул: "Если мы говорим об Игоре Клименко (главе Национальной полиции Украины. – Ред.), то он – член моей команды. По сути, он вошел в нее и на данном этапе будет в ней оставаться".
Также Монастырский отметил, что считает важным предоставить большую самостоятельность полиции при принятии решений и освещении расследования преступлений, нежели это было ранее.