Лидеров белорусского протеста Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, такое решение озвучил сегодня судья Минского областного суда Сергей Епихов.

Они признаны виновными в совершении преступлений по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия с целью захвата государственной власти), ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем) УК Беларуси.

Гособвинитель запрашивал для них 12 лет колонии.

Приговор вынесен накануне похищения Колесниковой силовиками в центре Минска (это случилось 7 сентября 2020 года, Знак был задержан через день). Весь этот год Мария и Максим находятся в СИЗО.

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Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Максим Знак - в колонии усиленного режима.

Как отмечается, десятки белорусов пришли поддержать политзаключенных к зданию суда.