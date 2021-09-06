Лидеров белорусского протеста Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.
Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, такое решение озвучил сегодня судья Минского областного суда Сергей Епихов.
Они признаны виновными в совершении преступлений по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия с целью захвата государственной власти), ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем) УК Беларуси.
Гособвинитель запрашивал для них 12 лет колонии.
Приговор вынесен накануне похищения Колесниковой силовиками в центре Минска (это случилось 7 сентября 2020 года, Знак был задержан через день). Весь этот год Мария и Максим находятся в СИЗО.
Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Максим Знак - в колонии усиленного режима.
Как отмечается, десятки белорусов пришли поддержать политзаключенных к зданию суда.