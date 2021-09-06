РФ отказала в допросе подозреваемых по делу МН17 Гиркина и Дубинского
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Российская Федерация отказала в допросе в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу Боинга МН17 17 июля 2014, Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко, если он находится в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу", - заявил во время заседания в Гааге судья Фредерик Стейнхаус.
По его словам, Москва объяснила отказ тем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу.
Сейчас суд в Гааге рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга.