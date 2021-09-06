Украина должна решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя, а равноправного партнера, - Кучма
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее заявление сделал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью изданию "Ukraine to NATO".
Отвечая на вопрос о том, на каких геополитических приоритетах развития должна сосредоточиться Украина, Кучма отметил, что это "очень объемный вопрос не для одного интервью".
"Даже не буду пытаться ответить подробно - все равно всего не назову. Отвечу телеграфно. Если брать дипломатию - то мобилизовать мировое сообщество на непризнании даже де-факто отторжения от Украины Донбасса и Крыма. Если брать проблему оккупированных территорий - это бороться за их реинтеграцию, но ни в коем случае не ценой уступок, способных ослабить украинскую государственность и единство общества", - подчеркнул Кучма.
Он уточнил, что в вопросах политической жизни государства Украина должна жестким электоральным отбором воспитать "национальную элиту, преданную государственным, а не партийным или личным интересам".
"Если брать экономику - то найти и использовать "окна прорыва", подобные тому, каким стал космос во времена моего президентства. Если брать евроатлантическую интеграцию - это решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя или клиента, а ценного, полезного, нужного и равноправного партнера", - резюмировал Кучма.