Украина должна решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя, а равноправного партнера, - Кучма

Для развития Украинского государства действующая власть должна сосредоточиться сразу на нескольких первоочередных задачах, среди которых борьба за реинтеграцию временно оккупированных территорий, решительное продвижение к НАТО и использование "окон прорыва" в экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее заявление сделал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью изданию "Ukraine to NATO".

Отвечая на вопрос о том, на каких геополитических приоритетах развития должна сосредоточиться Украина, Кучма отметил, что это "очень объемный вопрос не для одного интервью".

"Даже не буду пытаться ответить подробно - все равно всего не назову. Отвечу телеграфно. Если брать дипломатию - то мобилизовать мировое сообщество на непризнании даже де-факто отторжения от Украины Донбасса и Крыма. Если брать проблему оккупированных территорий - это бороться за их реинтеграцию, но ни в коем случае не ценой уступок, способных ослабить украинскую государственность и единство общества", - подчеркнул Кучма.

Он уточнил, что в вопросах политической жизни государства Украина должна жестким электоральным отбором воспитать "национальную элиту, преданную государственным, а не партийным или личным интересам".

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"Если брать экономику - то найти и использовать "окна прорыва", подобные тому, каким стал космос во времена моего президентства. Если брать евроатлантическую интеграцию - это решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя или клиента, а ценного, полезного, нужного и равноправного партнера", - резюмировал Кучма.