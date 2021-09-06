Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года, - судья Стэйнхаус

Суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус анонсируя повестку дня предстоящих слушаний, в частности, в части возможной даты обнародования приговора, сказал: "Обычно суду понадобиться две недели, чтобы вынести свое решение, но в этом деле это не возможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это займет, пока не известно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022 года".

По его словам, нынешний блок отведет родственникам, которые используют свое право говорить, а это более 90 человек, для чего суд зарезервировал три недели.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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