Украинец Евгений Эрик разработал "умные жалюзи", которыми заинтересовались Amazon, Tesla, Google и NASA. ВИДЕО

Украинский изобретатель объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел.

Группа "Метинвест" в рамках проекта "Робимо українське" рассказала об украинском проекте "умные жалюзи", которым заинтересовались в Amazon, Tesla, Google и NASA, сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что разработчик Евгений Эрик объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел. Обычные ламели оконных жалюзи изобретатель заменил на солнечные, и подсоединил эту систему к приложению в смарфоне.

"По сути все, что нам нужно для того, чтобы подключить жалюзи, это мобильный телефон и, собственно говоря, умный инвертор SOLARGAPS, который преобразовывает энергию, полученную от жалюзи, и отправляет сразу в розетку. То есть, если у вас, к примеру, в этот момент подключен кондиционер к этой же розетке, эта энергия вся идет на кондиционирование", - рассказал Эрик.

Сначала Эрик не планировал массовое производство. Он хотел сделать энергоэффективным собственный дом.

"Когда я начал изучать статистику, я понял, что на сегодняшний момент города потребляют около 70 процентов глобальной энергии. И 30 процентов этой энергии тратится на кондиционирование в глобальном мире. То есть, с этим нужно что-то делать. Все, что мы можем сделать, например, это поставить солнечные панели на крышу. Но в городах площадь крыш, она иногда в 10 или даже в 100 раз меньше, чем площадь фасада", - отметил он.

Сообщается, что в NASA не только оснастили ими окна своего офиса, но и пригласили Евгения в университет сингулярности - программу, которая нацелена на поиск людей, которые способны изменить будущее.

"Мне удалось там и учиться, и жить там, на территории NASA, где мы постоянно общались с космонавтами. И, собственно говоря, там нашими преподавателями являлись самые лучшие и умные люди современности. Например, Билл Гейтс считает Рея Куртцвела одним из самых умных людей современности. Рей Куртцвел был моим преподавателем, как и Питер Диаманис, и другие, которые основали этот университет именно для таких вот как бы назовем быстро развивающихся технологий", - отметил Эрик.

Видеопроект "Робимо українське", который компания "Метинвест" подготовила к своему пятнадцатилетию - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают нечто особенное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателя Максима Гавриленко и архитектора Сергея Махно.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", за последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.