В израильских инвесткомпаниях заявляют о скачке заинтересованности строительными объектами Киева

Эксперты констатируют, что рынок строительства жилой недвижимости Киева начал привлекать иностранных инвесторов, в частности из Израиля. Доля иностранных инвесторов, в проектах таких строительных компаний, как "Really Building", достигает 30%.

Об этом заявил собственник и генеральный директор израильской инвестиционной компании "Simple Investment Ltd", сопровождающей сделки иностранных инвесторов на рынке недвижимости, адвокат Игорь Йоффе, пишет reallybuilding.com.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Все началось с того, что мы заметили потребность израильских инвесторов находить новые страны для проектов инвестиций. Потому что в Израиле последние 14-15 лет цены поднялись более чем на 100%. Соответственно инвестиция в Израиль стала менее выгодная", - заявил И.Йоффе.

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По его словам, инвестиции в жилой фонд Израиля, как правило, приносят пассивный доход в диапазоне от 2,3% до 2,7% годовых. Соответственно израильские инвесторы начали изучать рынки Европы, Америки, Канады и других стран мира, где доходность выше. Аттрактивность Украины была обусловлена привлекательностью с инвестиционной точки зрения, а также удобным месторасположением – инвесторы в течении нескольких часов могут сами прилететь в Киев и проконтролировать ход строительства. Сейчас, по его словам, в Украине для израильтян предоставляется весь комплекс услуг, связанный с инвестициями. Это полное сопровождение при сделке от юридической и финансовой части, контроля строительства и вплоть до реализации ремонтов, а также управления объектом после ввода дома в эксплуатацию и поиска арендаторов.

"Израильские инвестора могут не выходя из дома, с одной стороны – получить полную информацию и полный комплекс услуг, а с другой стороны – могут в любой момент, когда им удобно прилететь в Украину и также посмотреть на свою инвестицию", - подчеркнул И. Йоффе.

Он добавил, что израильские инвесторы активно вкладывают лишь в те проекты, где видят, что бизнес ведется честно и прозрачно. Перед тем, как вкладывать средства в Украину аналитики долго изучали рынок. "Really Building", как отметил И.Йоффе, стала одной из первых, наладивших активную работу с иностранными инвесторами и вызвавшей у иностранцев доверия. На данный момент "Really Building" уже имеет несколько объектов, где доля иностранных инвесторов достигает практически трети. "Если мы говорим о самом максимально объекте… я думаю, что это в районе 30%. Все довольны!", - сказал И. Йоффе.

В свою очередь коммерческий директор компании "Really Bulding" Анна Мурашенко отметила, что приход на рынок иностранных инвесторов – это хорошая тенденция для всей отрасли. По ее словам, иностранный инвестор – это самый скрупулезный инвестор и то, что в отрасль вкладываются не только украинцы, а и иностранцы, которым открыты возможности во всем мира, показывает о повышении доверия к Украине со стороны международного сообщества.

А. Мурашенко отметила, что заинтересованность израильтянами в украинской недвижимости будет расти и дальше. Так 26 октября в Тель-Авиве пройдет Первая Бизнес-презентация недвижимости в Украине для израильских инвесторов, организованная Global Israeli Initiative совместно с UkraineInvest и Посольством Украины в Государстве Израиль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно называл увеличение объема иностранных инвестиций приоритетом для страны. В феврале текущего года В. Зеленский подписал закон об "Инвестиционных нянях", который предоставляет иностранным инвесторам защиту при вкладывании значительных средств в Украину.