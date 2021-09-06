С начала работы ВАКС получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения. ИНФОГРАФИКА

За два года существования Высший антикоррупционный суд получил почти 1 млрд грн в качестве залога как меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ВАКС в Facebook.

Так, за два года в ВАКС поступило 999 514 400 грн в виде залога как меры пресечения.

Из них 65 657 420 грн направлены в госбюджет.

Возвращено залогодателям 119 487 856 грн, а остаток средств на счете, открытом для операций с залогами, составляет 814 369 124 грн.

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