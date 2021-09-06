"Дельта"-штамм COVID-19 доминирует в Харьковской области, - главврач облцентра Махота

В Харьковской области активно циркулирует штамм коронавируса "Дельта". Мутация доминирует в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявила главный врач областного центра по контролю и профилактике болезней Любовь Махота.

"Мы отправляли на подтверждение 50 положительных результатов, из них 45 - подтверждены: в Харькове, а также единичные случаи в Балаклейской, Боровской, Дергачевской, Краснокутской территориальной общинах", - отметила Любовь Махота.

По ее словам, эти результаты подтверждают, что именно Дельта - является наиболее распространенным штаммом на территории области.

"Ситуация стабильная, но рост есть", - добавил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

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По информации Минздрава по состоянию на 6 сентября 2021 года, Харьковская область не присутствует в лидерах среди регионов по новым случаями коронавируса. В регионе выявили 49 новых больных. Однако время от времени область попадала в этот список.