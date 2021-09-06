811 человек считаются пропавшими без вести в результате войны на Донбассе, - Красный крест

811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе, сообщила глава делегации Международного комитета красного креста в Украине Флоранс Жиллетт.

"Прошло уже семь лет с тех пор, как Международный комитет красного креста и Общество красного креста в Украине начали получать запросы от семей, чьи родственники пропали без вести в результате конфликта на Донбассе. За последние семь лет МККК и ОККУ получили сотни запросов от таких семей. Сегодня 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести", - сказала Жиллетт на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь президент Общества красного креста Украины Николай Полищук проинформировал, что с начала вооруженного конфликта в Украине в ОККУ обратилось в общем 928 граждан по розыску родных.

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"Было открыто 892 розыскных дела, работа по 701 делу окончена, в том числе 154 - в связи с освобождением и воссоединением семьями, 115 - в связи с гибелью и погребением семьей. По 158 делам удалось восстановить связь с родными на неподконтрольной украинской власти территории при помощи волонтеров и сотрудников Луганской и Донецкой областных организаций Общества красного креста Украины", - отметил он.

Полищук сообщил, что по состоянию на 27 августа 2021 года работа службы розыска Общества по 181 делу продолжается, судьба членов семей все еще не установлена.

Глава делегации Международного комитета красного креста в Украине Флоранс Жиллетт обратила внимание на то, что в понедельник, 6 сентября, проходит три года, один месяц и четыре дня с тех пор, как вступил в силу Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", однако комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работать.

"Дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, при помощи которого семьи могут презентовать и получать обещанные льготы - не определен. В целом, прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился", - считает Жиллетт.

Она подчеркнула, что МККК поддерживает украинские органы власти в разработке законодательных рамок для поиска пропавших лиц, и будет продолжать эту деятельность, предоставляя консультативные услуги в технической и юридической плоскостях, чтобы служить посредником между сторонами конфликта.

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"Также очень важно, чтобы украинская власть ускорила процесс поиска. Мы понимаем, что есть правовые споры, которые делают предоставление ресурсов комиссии большой проблемой. Возможно, следует исправить закон. Это следует сделать быстро, чтобы комиссия в ближайшее время стала функциональной", - добавила Жиллетт.

Глава делегации указала, что следует позаботиться о создании единого реестра и определении того, как члены семей пропавших лиц могут получать социальные и другие льготы, упоминаемые законом "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".