Поездки в Польшу на работу под угрозой уже с ноября

Проблемы с подачей документов на выдачу рабочих виз в Польшу могут возникнуть уже в ноябре.

Об этом пишет руководитель информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин в колонке на портале Комментарии, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, из-за затягивания тендера по выбору визового центра для польского посольства подавать документы будет просто некуда: новый оператор не успеет подготовить необходимую техническую базу, а действующий не сможет предоставлять услугу из-за окончания долгосрочного контракта.

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Тендер по выбору компании для обработки документов в Украине на визу в Польшу объявили в декабре 2020 года, а подвели итоги в июне 2021. Победителем назвали польскую фирму по трудоустройству Personnel Service местного скандального бизнесмена со связями в правительстве в паре с небольшим визовым оператором TLS Contact французской группы Teleperformance, имеющим контракты с семью странами. Итоги конкурса в июне оспорили три из пяти участников. Разбирательства идут уже три месяца. Национальная апелляционная палата Польши в конце августа постановила вернуть в тендер компанию с наименьшей ценой и пересчитать баллы. Повторное решение тендерной комиссии ожидается в сентябре.

По мнению эксперта, при любом исходе тендера риски осложнений в выдаче виз сохраняются. "Основных вариантов два: либо протягивают польскую компанию дальше, либо отдают победу самому дешевому предложению, на котором бюджет страны выигрывает порядка 13 млн евро. Но в обоих случаях выполнить условия заказчика физически невозможно. Новый партнер должен открыть офисы в 18 городах и нанять 500 сотрудников... По оценке специалистов, такая задача требует по-хорошему полгода", - пишет Матарыкин.

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По его мнению, непросто будет и договориться с нынешним визовым оператором VFS Global.

"Очевидно, что можно продлить контракт с нынешним сервисом. Но кто будет заключать договор на полгода? Все действующие офисы, скорее всего, в аренде, и никто не продлит ее помесячно. И зачем VFS "спасать" бывших партнёров, которые пытались от них избавиться не очень этично?" - задается вопросом блогер.

Эксперт считает, что украинцы, планирующие ехать на заработки в Польшу, должны учитывать сложившуюся ситуацию и решать вопросы с разрешениями на въезд в соседнюю страну заранее. "Если кто-то планирует устраиваться на работу в Польшу в ближайшие месяцы, то лучше поспешить с оформлением рабочих виз. Иначе есть вероятность не попасть на заработки по техническим причинам - из-за проблем с их выдачей. При нынешних раскладах уже в ноябре некуда будет нести документы для разрешения на въезд (в Польшу. - Ред.)", - считает эксперт.

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Матарыкин уверен, что такая ситуация с визами вредит интересам двух стран.



"Украинцы в ближайшей перспективе проиграют. Быстро найти замену польскому направлению не получится. Переговоры об увеличении квоты на трудовых мигрантов с другими странами ведутся...Но это еще год-два", - пишет блогер.



"Польша, конечно потеряет пару процентов ВВП. На польские заводы и фермы не приедут сотни тысяч квалифицированных сотрудников, но кто ж знал, что все так закрутится. Зато эта история может стать хорошим примером, как погоня за лёгкими деньгами способна поставить под удар экономику целой страны", - говорится в материале.

В Польше работает почти 1,5 млн украинцев. По оценке экспертов, украинские трудовые мигранты обеспечивают более 5% экономики соседней страны. За первое полугодие Польша выдала украинским гражданам свыше 400 тыс. виз - почти на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году трудовые мигранты перевели из Польши в Украину 2,5 млрд долл., тогда как МВФ - 2,1 млрд долл.

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