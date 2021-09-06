Настоящей победой для Украины будет не только мир на наших условиях, но и присоединение к ЕС и НАТО, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в Конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Говоря о принципах НАТО, он отметил, что главными из них являются поддержание международного мира и безопасности, развитие международного сотрудничества на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, прав человека и основных свобод для всех без исключения.

"Наше государство полностью разделяет эти принципы и уже делает весомый вклад в поддержание мира в регионе. За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой", - отметил Залужный.

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - объяснил Залужный.

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