"Лучше жевать, чем говорить": Разумков об идее советника главы ОП Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против идеи советника главы ОП Алексея Арестовича о переименовании Украины на Русь-Украину.

Об этом Разумков заявил в комментарии журналистам во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"Иногда лучше жевать, чем говорить ... Мы с вами живем в Украине, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играть с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", — сказал Разумков.

Он также добавил, что информации о том, что в Офисе Президента готовится такой законопроект, у него нет, и он надеется, что это фейк.

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Напомним, на прошлой неделе Арестович заявил в интервью журналисту Роману Цимбалюку, что Украина имеет право называться Русью, в отличие от России. "Надо у них (России — ред.) отобрать бренд "русский" наконец-то. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно:" русько-российская война "." Русько-российская", с мягким знаком. Русь — это мы ... русские, русины, как нас называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас "Русь-Украина", двойное название сделал бы", — сказал Арестович.



В то же время Цимбалюк поинтересовался, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании Украины. Арестович заверил, что этот вопрос уже в работе.