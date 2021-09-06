Задержанные оккупантами крымские татары Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов получили 14 и 15 суток админареста, - "Крымская солидарность"
Об этом рассказала адвокат Лиля Гемеджи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".
По словам защиты, судебное заседание прошло с существенными нарушениями. В частности стороне не было позволено высказаться после исследования материалов дела, а также отказано во всех ходатайствах: истребование документов из МВД, привлечение супруги Одаманова в качестве свидетеля, привлечение прокурора для соблюдения принципа состязательности сторон.
"Процесс прошел в быстром режиме. Судя по тому, что наказание Шевкета Усеинова отличается в одни сутки - решение было принято за пределами судебного заседания заинтересованными людьми", - полагает Гемеджи.
При этом суду разъяснялось, что мужчины были похищены и насильно удерживались силовиками. Подсудимые больше суток провелик с мешками на голове в неизвестном помещении. Затем их отпустили на симферопольскую набережную, где через несколько минут правоохранители потребовали у них документы, изъятые при обыске. По версии полиции, мужчины оказывали сопротивление "руками и ногами".
Защитница обратила внимание, что в документах указано: протокол административного правонарушения оформлен на основании паспорта. Это опровергает версию сотрудников полиции о его отсутствии. Также протокол задержания и протокол о правонарушении отличаются по времени - то есть подсудимых безосновательно удерживали более 5 часов без каких-либо процессуальных документов. Сейчас Одаманов и Усеинов содержатся в ИВС Симферополя. Обвинение в подрыве газопровода им пока не предъявлялось.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее. Они были доставлены в "Железнодорожное" и "Центральное" РОВД, их будут защищать адвокаты "Крымской солидарности", задержанным выдвинули обвинение в неповиновении полиции и невыполнении правил поведения при ЧС.