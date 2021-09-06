В 2022 году количество полицейских офицеров громады возрастет вдвое, - Монастырский

В настоящее время одним и из важнейших проектов МВД является проект "Полицейский офицер громады".

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Внедрение данного проекта является одним из наиболее эффективных проектов МВД, которые реализуются. К сожалению, значительная часть Украины не почувствовала тех положительных реформ патрульной полиции, которые произошли за последние годы", - отметил он.

По словам Монастырского, сегодня в 400 территориальных громадах 21 региона уже успешно работает свыше 600 таких полицейских.

"Такие полицейские должны быть в каждой территориальной громаде", - добавил глава МВД.

"Планируется, что к концу 2021 года к своим обязанностям приступит 1 тыс. полицейских офицеров громады. А в 2022 году их количество возрастет вдвое", - отметил Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский представил команду своих замов: Нулевая толерантность к коррупции будет основным принципом нашей деятельности. ФОТО

Также он уточнил, что доверие к полицейским офицерам громады составляет порядка 70%.