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Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия: "Объявлена открытая война"

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Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия: "Объявлена открытая война"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русского языка в Украине достигла масштабов бедствия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга.

По словам дипломата, в странах Балтии и в Украине "объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования" в нарушение многочисленных международных конвенций.

Министр напомнил, что в конституции Украины прямо прописаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств. Несмотря на это, в стране несколько лет назад был принят закон об украинском языке как государственном языке, где сказано, что с сентября 2020 года позволяется преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, в дальнейшем — лишь на украинском.

25 августа сообщалось, что русский язык в Днепропетровской области лишили статуса регионального.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Он не дебил. Иначе он бы не занимал этот пост, а его дочка не была бы гражданкой США. Дебилы его слушают и ему верят.
  • Роман с камнем
    Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну" - Цензор.НЕТ 6327
  • A San
    Скільки україномовних шкіл зараз в фашистській Росії?
    С4кільки церков ПЦУ?
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