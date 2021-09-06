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Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский

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Боди-камеры для полицейских - важный вопрос доверия к полиции. Они с одной стороны дисциплинируют полицейских при общении с общественностью, а с другой - защищают патрульного полиции от клеветы и необоснованных обвинений.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Придя на должность, я отменил один из тендеров по закупке электрошокеров и направил основную часть средств для закупки боди-камер для полицейских. Это именно то, что может увеличить доверие. Мой принцип - остановив Вас, у полицейского обязательно должна быть включена боди-камера. Если камера выключена, значит полицейский нарушает закон", - отметил Монастырский. 

Поэтому, по его словам, до конца года будет приобретено еще 6000 таких камер.

"И мы сможем обеспечить всю патрульную полицию", - резюмировал он. 

Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский 01

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Боди-камеры выключены только при задержании слуг урода за рулём (бухих или под наркотой). Значит, перегар или наркота влияют на работу камер. Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2508
  • Serhiy Shramko
    Він забув сказати що здійснення відеофіксації боді-камерою це превентивний захід. А при застосуванні превентивних заходів поліцейський зобовязаний назвати причину застосування і нормативно-правовий акт (40 стаття) на підставі якого він використовує боді-камеру, інакше включення боді камери буде незаконне. А 100% поліцейських цього не роблять чим порушують закон. От коли Монастирський буде притягати їх до відповідальності, а не покривати тоді нехай і розказує про користь боді-камер.
  • Kozak_Vasil
    А як знати що вона включена?!
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