В 2022 году украинцы смогут записываться в ЦПАУ онлайн, - Минцифры
1 4504
Министерство цифровой трансформации запустило платформу, которая облегчит ежедневную работу центров предоставления административных услуг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"Запуск платформы Дія.Центров - следующий шаг к современному держсервису в каждом уголке Украины", - отмечают в министрестве.
Что полезного украинцы смогут сделать на платформе:
✅ узнать информацию о работе Центров;
✅ найти и сформировать маршрут к ближайшему Центру;
✅ проверить эффективность центров на дашборде;
✅ оставить отзыв о визите в Центр;
Кроме того, в 2022 году на платформе украинцы смогут записаться в Центр онлайн, благодаря чему никто не будет стоять в очередях.