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В 2022 году украинцы смогут записываться в ЦПАУ онлайн, - Минцифры

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В 2022 году украинцы смогут записываться в ЦПАУ онлайн, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации запустило платформу, которая облегчит ежедневную работу центров предоставления административных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Запуск платформы Дія.Центров - следующий шаг к современному держсервису в каждом уголке Украины", - отмечают в министрестве.

Что полезного украинцы смогут сделать на платформе:

✅ узнать информацию о работе Центров;
✅ найти и сформировать маршрут к ближайшему Центру;
✅ проверить эффективность центров на дашборде;
✅ оставить отзыв о визите в Центр;

Кроме того, в 2022 году на платформе украинцы смогут записаться в Центр онлайн, благодаря чему никто не будет стоять в очередях.

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