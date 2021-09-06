В 2022 году украинцы смогут записываться в ЦПАУ онлайн, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации запустило платформу, которая облегчит ежедневную работу центров предоставления административных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Запуск платформы Дія.Центров - следующий шаг к современному держсервису в каждом уголке Украины", - отмечают в министрестве.

Что полезного украинцы смогут сделать на платформе:

✅ узнать информацию о работе Центров;

✅ найти и сформировать маршрут к ближайшему Центру;

✅ проверить эффективность центров на дашборде;

✅ оставить отзыв о визите в Центр;

Кроме того, в 2022 году на платформе украинцы смогут записаться в Центр онлайн, благодаря чему никто не будет стоять в очередях.