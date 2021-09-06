В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский

С целью фиксации нарушений ПДД в ближайшее время на дороги Украины выйдут так называемые автомобили "Фантомы".

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Автомобили "Фантомы" - это автомобили Нацполиции без распознавательных знаков, законодательно это было разрешено еще в прошлом году, но в этом году на автомобильные дороги выйдут 4 специально оборудованные автомобили - фантомы, которые будут отслеживать нарушения ПДД в движении. Сейчас их оборудуют. Фиксация будет происходить автоматически. Этот подход к уменьшению ПДД доказал свою эффективность в развитых странах и мы будем использовать эту передовую практику. В следующем году таких автомобилей планируется еще 23, а в 2023 - еще 110", - уточнил Монастырский.

По его словам, такие автомобили одновременно могут фиксировать до 50 целей, которые двигаются как в сопутствующем направлении, так и во встречном.

"Такие автомобили, как правило, не будут останавливать нарушителей, они это будут делать только в том случае, если правонарушение является значительным и угрожает безопасности остальных участников дорожного движения.Так мы получим передвижные комплексы фиксации скорости. Цель полиции не в том, чтобы собрать больше штрафов, а чтобы граждане поняли, что будет контроль на более широких участках, данная профилактика должна привести к соблюдению скоростных режимов", - резюмировал Монастырский.





