Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР не могут работать с большими коррупционными сделками, связанными с Большой стройкой, а у НАБУ не хватит для этого ресурсов, - Чумак

Большие коррупционные сделки, связанные с Большой стройкой или с тендерами на Prozorro, не находятся в фокусе правоохранительных органов. Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут, а у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бывший замгенпрокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

"Я сейчас заканчиваю писать часть текста в одном исследовании, где делаю анализ "наличия или отсутствия" политической воли у украинской власти бороться с коррупцией. И тут на глаза попался текст Юрия Николова. Он очень созвучен с тем, что делаю я, хотя сам Юрий задает вопрос своим коллегам журналистам...

У меня есть пара-тройка гипотез, почему так происходит. поделюсь:

1. Журналисты-расследователи не имеют союзников в лагере власти. А сама власть не имеет внутренней оппозиции. Как в исполнительной власти, так и во фракция СН в парламенте. Политики, которые пришли по списку СН в парламент собственной субъектности не получили. То ли их всех купили (что вероятнее), то ли запугали, что маловероятно. Даже светлые люди, как Анастасия Радина молчат, а комитет по противодействию коррупции свою функцию парламентского контроля совсем не выполняет.

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2. Большие коррупционные сделки, связанные с Большой стройкой или с тендерами на Prozorro, не находятся в фокусе правоохранительных органов. Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут, а у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов. Тем более, что такие правонарушения требуют фундаментальных экономических экспертиз. Ну сами по себе цифры гражданам не интересны. Поэтому журналистам не о чем писать.

3. Это не связано с известными фамилиями украинских олигархов. И поэтому не вызывает мгновенного отвращения фамилии вроде Кубраков или Голик, ни у кого кроме знающих никаких эмоций не вызывают.

4. Все это не связано с прямой "зрадой" как: торговля на крови, уголь или нефть от оккупантов, кражи на оружии и т.д.

5. И главное! Воруют - но делают!

Такая формула беспроигрышная для коррупционеров на больших социальных или инфраструктурных проектах.

Ни одно сообщение о краже очередного миллиарда не вызовет никакой эмоции на фоне новой отремонтированной дороги", - заявил Чумак.









