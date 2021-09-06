Оккупанты завели 58 административных протоколов на задержанных 4 сентября крымских татар, - "Крымская солидарность"

"Железнодорожный" отдел полиции №1 и "Центральный" отдел полиции №3 оформили 58 административных протоколов на крымских татар, задержанных 4 сентября под зданием ФСБ в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Их считают виновными в правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС и за неповиновение полиции.

Все задержанные (кроме двоих крымских татар - Арсена и Эскендера Ахтемовых - ред.) были отпущены из изоляторов временного содержания в "Железнодорожном" и "Центральном" отделах полиции Симферополя, в общей сложности там находилось более 50 человек. На них было заведено 56 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), за который грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Последний задержанный был выпущен из ИВС в 2:30 ночи.

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Еще двое - Арсен Ахтемов и его отец Эскендер были осуждены по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Наказание предполагает штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.