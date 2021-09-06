Защищать замглавы Меджлиса Джеляла будет адвокат Полозов

Защищать обвиняемого в пособничестве в совершении диверсии заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла будет адвокат Николай Полозов.

Об этом сам Полозов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я принял поручение на защиту Наримана Джеляла в рамках уголовного дела в отношении него по обвинению предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 281 УК РФ (пособничество в совершении диверсии)", - сообщил Полозов.

Он также отметил, что сегодня уже успел повидаться с Нариманом Джелялом и принять участие в следственных действиях.

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"Состояние Наримана удовлетворительное. На данный момент он находится в статусе подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признает.

Ориентировочно после 15 часов в Киевском районном суде Симферополя состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Наримана доставят в суд для личного участия в заседании", - сообщил Полозов.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.