С начала суток войска РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств (одно из которых не сработало) на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры нет.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
К операции Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории, передали на уничтожение 82 взрывоопасных предмета и полностью восстановили 8 поврежденных домов.