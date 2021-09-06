США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизировать флот и поставят "Джавелины". Путин понимает только язык силы, - сенатор Грэм

США будут прилагать усилия для увеличения возможностей противовоздушной обороны (ПВО), помощи в модернизации Военно-морского флота (ВМФ) Украины и предоставления Украине противотанковых ракетных комплексов (ПРК) "Джавелин"

Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм (Республиканская партия, Южная Каролина) на брифинге по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наш сигнал - мы согласны с теми, кто говорит, что Америка должна делать больше, и мы будем делать больше. Мы будем прилагать усилия для увеличения вашего потенциала возможностей противовоздушной обороны, в которых вы нуждаетесь. Мы будем помогать модернизировать ваш Военно-морской флот, будем пытаться предоставлять больше "Джавелинов". Мы собираемся увеличить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию", - сказал Грэм.

Он подчеркнул, что США не хотят конфликта, а хотят достичь дипломатического разрешения. "Но единственный язык, который понимает Путин - это язык силы. Мы надеемся сделать Украину сильнее в военном плане, экономическом. И лучшее, что может произойти между Соединенными Штатами и Украиной - это соглашение о создании свободной экономической зоны между Украиной и США", - подчеркнул Грэм.

Сенатор отметил, что встреча президента США Джозеф Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе была "сильным сигналом важности наших отношений, потому что это произошло во время афганского кризиса". "После того, что произошло в Афганистане, для меня важно показать нашим друзьям, что Америка - надежный союзник. Лучший способ сделать это - решительно поддерживать Украину, представляя необходимую вам помощь для сохранения вашей свободы, и отправить сигнал Путину (президент РФ Владимир Путин. – Ред.), что Украина никогда не вернется под его ярмо", - заявил он.

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Вместе с сенатором Грэмом Украину посетили сенаторы от Республиканской партии Джон Баррассо (Вайоминг), Бен Сассе (Небраска), Томми Тубервиль (Алабама), конгрессмен от Республиканской партии Уильям Тиммонс (Южная Каролина). Они провели встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Украины Андреем Тараном и президентом Украины Владимиром Зеленским.