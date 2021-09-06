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Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП

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Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, поскольку они "образованны гораздо больше, чем средний украинец".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Ukrlife.TV.

Он рассказал, что Евросоюз закрывает проход беженцам в Европу через Балканы и Италию, поэтому они могут пойти через Украину.

"Первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас из афганских беженцев", - отметил советник главы ОП.

По его словам, афганские беженцы это не "дикие моджахеды с кинжалами в зубах", а "образованная публика, которая проработала в западной коалиции, знают языки".

"Часто они образованны гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированы в западное сообщество", - подчеркнул он.

"С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков", - добавил Арестович.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    арестович намекает, что уровень образования афганцев выше, чем слуг урода, вчера игравших на пианино, кравших пивасик из магазинов или плясавших на свадьбах, а потом ставших ДУПАтатами и окончивших (по срочной необходимости!) трускавецкую академию по нажатию кнопок Афганские беженцы образованы гораздо больше, чем средний украинец, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 7958
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Просто цікаво,на якій помийниці знайшли цього придурка?
  • Roman Rjevskiy
    Афганские беженцы образованы гораздо больше, чем средний украинец, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8023
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