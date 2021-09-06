Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП
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Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, поскольку они "образованны гораздо больше, чем средний украинец".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Ukrlife.TV.
Он рассказал, что Евросоюз закрывает проход беженцам в Европу через Балканы и Италию, поэтому они могут пойти через Украину.
"Первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас из афганских беженцев", - отметил советник главы ОП.
По его словам, афганские беженцы это не "дикие моджахеды с кинжалами в зубах", а "образованная публика, которая проработала в западной коалиции, знают языки".
"Часто они образованны гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированы в западное сообщество", - подчеркнул он.
"С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков", - добавил Арестович.