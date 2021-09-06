Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты

Уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко, которое было открыто по заявлению олигарха Игоря Коломойского, закрыто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Адвокат лидера "Европейской Солидарности" Игорь Головань заявил, что закрытие уголовного производства было буквально синхронизировано с вылетом президента Зеленского в США.

"Суть этого клеветнического уголовного производства по заявлению Коломойского была в том, что он обвинял пятого Президента Украины Петра Порошенко и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову в том, что они "мешали хозяйственной деятельности" Коломойского, в том, что они "выскивали и раскрывали коммерческую тайну" Коломойского, что они "злоупотребляли властью и служебным положением", - отметил правозащитник.

По его словам, производство было зарегистрировано с участием Печерского суда.

"Потом - Офиса Генерального прокурора, потом, хоть это и подследственность НАБУ, но отличиться успело и знаменитое Государственное бюро расследований. Более года велось расследование этого абсолютно пустого, очевидно ничтожного заявления и обвинения Коломойского против пятого президента и руководства Нацбанка. И как раз перед приземлением президента Зеленского в США это производство было закрыто. Очень интересное совпадение", - добавил Головань.

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Адвокат добавил, что "никаких извинений со стороны власти не видно".

"Когда закрытие уголовного производства синхронизируется с отрывом шасси самолета президента от взлетной полосы - такие вещи не происходят случайно. Президент Зеленский прекрасно знал, что в США, если к моменту, когда он туда прилетит и начнет встречаться, эти производства все еще будут в активном режиме, будут расследоваться - это вызовет вопросы, и он хотел их избежать. Поэтому "независимые" правоохранительные органы, которые нам много раз подчеркивали, что ни Офис Президента, ни лично Владимир Зеленский не имеет никакого влияния, таким образом синхронизировались. И мы теперь имеем еще один кусочек этого пазла. Но никакие кусочки пазла в этом большом контексте не бывают лишними", - подчеркнул адвокат Илья Новиков.

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