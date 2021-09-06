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Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко

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Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко
Алексей Любченко назвал экспорт цифровых услуг крупнейшей категорией украинского экспорта в США.

Первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины на своей странице в "Фейсбук" привел данные, согласно которым экспорт цифровых услуг в 2020 году составил $998,5 миллионов. Любченко пишет, что эта сумма была больше, чем сумма экспорта всех материальных товаров.

За первое полугодие 2021 года экспорт IТ-услуг показал рост в 30% и составил $625 миллионов. Вице-премьер считает, что до конца года психологическая отметка в $1 млрд экспорта будет значительно превышена.

По мнению Любченко, эти цифры только подчеркивают важность встреч Президента в Силиконовой долине. "Ставка на цифровизацию - это ставка на будущее", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в г.Купертино.

Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, в ходе встречи СЕО Apple представили проекты Дия, Дия City, Фонд Фондов. Также обсудили возможное сотрудничество в обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    У нас чем меньше власть суется "помогать" бизнесу тем лучше он себя чувствует. А сейчас к примеру после принятия законов в отношении IT сферы эти показатели скорее всего начнут падать. Как будет поживем увидим.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Оттож. Что ожидать в государстве, где министр социальной политики оговаривается в интервью, что на пенсию можно не рассчитывать? Но тем не менее отчисления в ПФ плати ибо как же мы текущих пенсионеров обеспечивать будем. А ты еще плюс должен заплатить нашим ребятам из негосударственных пенсионных фондов и может тогда, если конечно тебе уж очень сильно повезет, доживя до пенсии возможно они тебе что-то выплатят. Но это не точно. Украинский экспорт цифровых услуг в США в 2021 году превысит $1 млрд, - вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 6274
  • Иван Иван 31509c93
    вот только ни один представитель власти к этому не имеет никакого отношения
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