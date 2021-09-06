Захваченный оккупантами журналист Есипенко на "суде" повторно заявил о пытках, - адвокат Динзе

Арестованный в оккупированном Крыму журналист Владислав Есипенко повторно заявил в суде, что показания, данные им в ходе предварительного следствия, были получены под пытками.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает Цензор.НЕТ.

Кроме Есипенко, на заседании допросили двух свидетелей – оперативного сотрудника ФСБ и кинолога.

"Оперативный сотрудник отрицал пытки. И заявил, что они давно владели информацией о том, что он имеет отношение к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Когда им (ФСБ. - Ред.) поступила информация, что у него могут быть с собой запрещенные к обороту предметы, то они провели задержание и нашли гранату. По пыткам оперативник сообщил, что Есипенко сам ушел 10 марта из ФСБ и утром на следующий день явился к ним для участия в оперативно-розыскных мероприятиях", – заявил адвокат.

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Он уточнил, что кинолог лишь подтвердил факт, что служебная собака во время осмотра автомобиля "нашла предмет, похожий на гранату".

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

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6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.